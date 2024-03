Inwit, Barclays conferma Overweight e target price a 14 euro

Barclays

Inwit

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, dopo la pubblicazione dei risultati 2023 e del Piano Industriale 2024-2026. Gli analisti affermano che "la crescita di fondo è solida, anche se leggermente inferiore alle aspettative", con il core business che rimane forte.Gli obiettivi al 2024 e al 2026 "rimangono sostanzialmente invariati", mentre "unaper il periodo 2024-2026 di 800 milioni di euro (erano 650 milioni di euro) per accelerare la creazione di nuovi siti, il riacquisto di terreni e nuove aree di crescita"."Continuiamo a considerare Inwit come una strategia relativamente sicura - si legge nella ricerca - con lafavorevoli. L'azienda continua a investire in una nuova crescita, con le strutture MSA esistenti a supporto di solide opportunità di crescita a ROCE elevato in vista".