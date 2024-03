MCC e SACE siglano due convenzioni per finanziamenti garantiti su progetti strategici e green

(Teleborsa) - Le banche del Gruppohanno siglato lae laper consentire alle imprese clienti, soprattutto PMI, dia medio-lungo termine finalizzati, rispettivamente, a investimenti di livello strategico e a obiettivi ambientali nell’ambito del "Green New Deal" italiano.Con la, BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppo Mediocredito Centrale potranno erogaredella durata compresaed eventuale preammortamento fino a 3 anni per favorire la, e più in generale lae lo sviluppo dei territori italiani.Più nel dettaglio, ilprevede unasu capitale e interessi per investimenti che riguardano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione acque e risorse marine, l’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino biodiversità ed ecosistemi. I prestiti sonocon fatturato fino a 500 milioni di euro.Ilprevede invece unasu capitale e interessi. In questo caso sono finanziabili investimenti di livello strategico che favoriscano il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture prioritarie, sociali, energy, idriche o digitali, il supporto alle filiere e ai territori, l’imprenditoria femminile. I finanziamenti sono r"Attraverso queste misure, il Gruppo Mediocredito Centrale potrà sostenere insieme a SACE lo sviluppo di progetti nell’ambito green, l'innovazione tecnologica, i processi di digitalizzazione e supportare gli investimenti nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate in coerenza con la propria mission a supporto, in particolare, del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, potenziando il proprio supporto al sistema produttivo nazionale", ha commentato, Amministratore Delegato di BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale."Con Garanzia Futuro e Garanzia Green noi di SACE supportiamo le aziende italiane, in particolare le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025. - sottolinea, Head of Dynamic Business Solutions SACE - Un impegno che portiamo avanti insieme ai principali attori del sistema Paese e agli Istituti finanziari italiani, come Mediocredito Centrale, che si aggiunge alle diverse partnership già in essere, per rafforzare il nostro supporto alla digitalizzazione e alla transizione green".