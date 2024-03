ADM avvia un programma accelerato di riacquisto azioni

Archer Daniels Midland

(Teleborsa) -(ADM), multinazionale statunitense attiva nel settore alimentare, ha annunciato di aver stipulato un accordo di(accelerated share repurchase, ASR) con consegna ritardata delle azioni con Merrill Lynch International, un'affiliata di BofA Securities, per riacquistaredi ADM."Abbiamo concluso il 2023 con un forte slancio in termini di restituzione di liquidità ai nostri azionisti e- ha affermato il presidente e amministratore delegato- Dopo aver riacquistato 1,5 miliardi di dollari di azioni nel quarto trimestre del 2023 e quasi 330 milioni di dollari di azioni finora nel primo trimestre del 2024, stiamo accelerando il nostro programma, con l'intenzione di attuare 2 miliardi di dollari di ulteriori riacquisti di azioni durante il resto dell'anno, incluso 1 miliardo di dollari di azioni che sarà eseguito attraverso questo programma accelerato di riacquisto di azioni, che durerà per tutto il secondo trimestre".In base all'accordo ASR, ADM riceverà consegne mensili di azioni alla fine di ogni mese a partire da marzo 2024. Il numero totale di azioni da riacquistare tramite ASR sarà determinato utilizzando una formula basata sul prezzo delle azioni ADM durante la durata dell'operazione. L'ASR sarà completato nell'ambito dell'attuale programma di riacquisto diADM che durerà fino al 2024.