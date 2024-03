Aspi, Tomasi: "sulla rete puntiamo a riduzione carbonica del 50% grazie a mix virtuoso di vettori energetici"

(Teleborsa) - Ilcopre per l’84,4% le esigenze di mobilità delle merci. Lasi conferma dunque centrale per la crescita territoriale, ossatura portante del sistema produttivo dei consumi nazionali. Basti pensare che circa l’80% degli addetti alla manifattura sul territorio si trova entro i 20 km dal casello autostradale. Le proiezioni europee confermano che il trasporto merci su gomma è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni. È quanto sostiene, amministratore delegato didurante la seconda edizione del “Forum della Intermodalità sostenibile” tenutosi a Roma.“Quest’anno -continua Tomasi - ricorre il centenario della prima autostrada italiana, la, e i sessant’anni dell’, aperta nel ’64 e costruita in soli 8 anni. Le nostre autostrade sono state le prime in Europa e presentano caratteristiche geomorfologiche uniche: i nostri 500 km di gallerie sono pari alla metà di tutte le gallerie autostradali d’Europa. Se andiamo a vedere i tassi di crescita scopriremo che il PIL cresce in leggero ritardo rispetto all’infrastruttura: questo significa che l’infrastruttura è un abilitatore della crescita delle economie e della ripartizione della ricchezza. Per poter raggiungere gli obiettivi dati dall’Europa e accettati dall’Italia, ricordo che al 2030 dovremmo ridurre la nostrasul mondo deidel 42,5, abbiamo davanti 6 anni per poter centrare l’obiettivo”.“Dove bisogna intervenire per tagliare l’impronta carbonica? Dove si trovano la maggioranza di: se pensiamo di spostare la mobilità su altre modalità di trasporto, non riusciremo a raggiungere l’obiettivo, la rete autostradale assolve un ruolo non sostituibile. Occorre rigenerarla, ammodernando e potenziando l’infrastruttura per restituirle altri 50 anni di vita (come stiamo facendo) ed è necessario l’impegno congiunto degli operatori di settore per rinnovare la rete e sviluppare la filiera dei diversi vettori energetici. Non possiamo affidarci a un’unica fonte energetica: ilci consentirà di arrivare a una riduzione carbonica del 50%. Ma l’altro 50% rimarrà sull’energia convenzionale. L’elettrico è certamente la terza parte della soluzione, ma bisogna incentivare affinché ilsubisca una trasformazione: dal nostro lato, stiamo investendo sui punti di ricarica elettrica sulla rete. C’è poi il mondo dei, ma anche questo lo dobbiamo sostenere: sono i biofuels i vettori della transizione, perché più competitivi e, per quanto riguarda l’abbattimento della C02, i biofuels superano anche l’idrogeno. C’è poi l’ultimo protagonista della transizione che è il: soluzione peraltro economica rispetto alle altre, efficientando la mobilità, lo sviluppo del digitale è indispensabile per il contenimento delle emissioni”, conclude Tomasi.