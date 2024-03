BCE annuncia modifiche all'assetto operativo per attuare politica monetaria

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellaha deciso oggi di apportare. Tali modifiche, che arrivano durante il processo di normalizzazione del bilancio dell'Eurosistema, incideranno sulle modalità di erogazione della liquidità della banca centrale in un, che rimarrà tuttavia significativa nei prossimi anni. L'assetto operativo è concepito per indirizzare i tassi a breve termine del mercato monetario su livelli strettamente coerenti con le decisioni di politica monetaria del Consiglio direttivo."Sono lieta di annunciare che il Consiglio direttivo ha approvato tali modifiche all'assetto operativo, che colgono i cambiamenti significativi del sistema finanziario e della politica monetaria negli ultimi anni - ha dichiarato la- L'assetto assicurerà che in futuro l'attuazione della nostra politica monetaria continui a essere efficace, robusta, flessibile ed efficiente durante il processo di normalizzazione del nostro bilancio".Il Consiglio direttivo continuerà a indirizzare l'orientamento della politica monetaria attraverso il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale. Ci si aspetta che ipresso la banca centrale, con un margine di tolleranza in termini di variabilità, purché non risulti offuscato il segnale sull'orientamento che si intende imprimere alla politica monetaria.L'Eurosistema fornirà, tra cui operazioni di rifinanziamento a breve termine (ossia le ORP) e operazioni di rifinanziamento a più lungo termine con scadenza a tre mesi (ORLT) nonché, in una fase successiva, operazioni strutturali di rifinanziamento a più lungo termine e un portafoglio strutturale di titoli.Lecontinueranno a essere condotte con procedure d'asta a tasso fisso e piena aggiudicazione degli importi richiesti. Sono concepite per svolgere un ruolo cardine nel soddisfare il fabbisogno di liquidità delle banche e il fatto che siano utilizzate dalle controparti è considerato parte della regolare attuazione della politica monetaria. Anche lea tre mesi continueranno a essere condotte con procedure d'asta a tasso fisso e piena aggiudicazione degli importi.Ilsarà adeguato in modo tale che il differenziale tra questo tasso e quello sui depositi presso la banca centrale sia. Il restringimento del differenziale incentiverà le richieste nelle ORP, rendendo probabile un'evoluzione dei tassi a breve del mercato monetario in prossimità del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, e limiterà il potenziale margine di variabilità dei tassi a breve termine del mercato monetario. Al tempo stesso, lascerà spazio all'attività sul mercato monetario e incentiverà le banche a ricercare modalità di finanziamento sul mercato. Sarà adeguato anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale di modo che il differenziale fra tale tasso e quello sulle ORP resterà invariato a 25 punti base. Queste modifiche avranno effetto a partire dal sesto periodo di mantenimento del 2024, che avrà inizio il 18 settembre 2024.In una fase successiva saranno introdottie un portafoglio strutturale di titoli, una volta che il bilancio dell'Eurosistema riprenderà a crescere durevolmente, tenendo conto delle consistenze di obbligazioni preesistenti. Ciò contribuirà in misura sostanziale a coprire il fabbisogno strutturale di liquidità del settore bancario, derivante da fattori autonomi e requisiti di riserva obbligatoria.Il coefficiente utilizzato per determinare irimane invariato all'1%. La remunerazione delle riserve obbligatorie resta immutata allo 0%.