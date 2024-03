Cellularline chiude 2023 in crescita. Dividendo in contanti e azioni

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha chiuso ilconpari a 158,6 milioni di euro, in aumento del 15,3% rispetto all'anno precedente, grazie al contributo positivo delle più importanti linee di prodotto, sia sul mercato domestico, sia su quello internazionale.L'si è attestato nel 2023 a 20,8 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente (16,6 milioni), mentre l'EBITDA Margin Adjusted risulta pari al 13,1% nel 2023 (12,1% nell'esercizio precedente). Il Risultato Netto di esercizio risulta pari a 3,6 milioni di euro, rispetto a -75,2 milioni nell'esercizio 2022. Al netto degli aggiustamenti correlati a voci straordinarie e non ricorrenti, ilrisulta pari a 7,7 milioni di euro (5,7 milioni nel 2022)."Siamodel business nel corso del 2023. I ricavi hanno raggiunto livelli mai visti dalla quotazione e più della metà degli stessi (il 52%) è stata prodotta all'estero, segno che i nostri sforzi per la crescita e l'internazionalizzazione del Gruppo stanno dando i loro frutti -, Consigliere e General Manager Sales and Marketing - Grazie allo sviluppo del business e a un attento controllo dei costi di struttura abbiamo raggiunto un EBITDA adjusted che ha superato i 20 milioni di euro sfiorando quota 21, livello che non raggiungevamo dall'era pre-Covid. Nonostante il contesto macroeconomico particolarmente sfidante a inizio 2024, l'azienda rimane confidente relativamente ai suoi obiettivi di crescita a medio-lungo termine".L'al 31 dicembre 2023 risulta pari a 35,4 milioni (40,4 al 31 dicembre 2022) ed include debiti verso istituti finanziari, al netto delle disponibilità di cassa (23,5 milioni), debiti relativi alla valorizzazione delle opzioni Put/Call per l'acquisto delle minorities (7,8 milioni) e debiti per leasing in applicazione dell'IFRS 16 (4,1 milioni). Ila fine 2023 risulta pari a 1,7x, in netto miglioramento rispetto a quanto consuntivato nel 2022 (2,4x). Risulta rispettato il covenant del finanziamento in essere.Proposta la distribuzione di unordinario complessivamente pari a 0,13 euro per azione da erogare in parte in denaro (0,087 euro per azione) e in parte tramite assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 1 azione ogni 64 possedute (dividend yield 4,66%).