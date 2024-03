Comer Industries, utile 2023 sale a 94 milioni. Dividendo di 1,25 euro

Comer Industries

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso ilcon unpari a 1.223,9 milioni di euro, in crescita dello 0,4% a cambi costanti (-1,1% a cambi correnti) rispetto a 1.237,6 milioni di euro nel 2022. L'è stato pari a 205 milioni di euro (vs. 180,0 milioni di euro nel 2022) con un'incidenza sui ricavi consolidati pari al 16,7%, in aumento di 220 punti base.Ilè stato pari a 94 milioni di euro (vs. 90,7 milioni di euro nel 2022), mentre ilè stato pari a 108,6 milioni di euro (vs. 101,8 milioni di euro nel 2022)."Nel 2023 il nostro Gruppo ha raggiungo, frutto dell'implementazione della nostra strategia. Stiamo continuando a fare investimenti, a perseguire obiettivi di crescita e il mercato sta apprezzandol'indirizzo intrapreso dal nostro Gruppo. Investire sul lungo termine, garantire l'efficienza e l'ottimizzazione in ogni ambito, seguendo con determinazione la nostra strategia di crescita: questi gli obiettivi del 2024 per Comer Industries", commentadel Gruppo."Siamo consapevoli che solo con un impegno costante e mirato possiamo realizzare risultati duraturi e significativi - aggiunge - La nostra visione si basa sulla, mantenendo l'attenzione sulla qualità, sull'innovazione e sulle esigenze dei nostri stakeholder".L'al 31 dicembre 2023 è pari a 94,8 milioni di euro, in diminuzione di 54,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente, dopo l'acquisizione di e-comer (Euro 54,0 milioni) ed il pagamento di dividendi (Euro 21,5 milioni). Il leverage ratio scende a 0,5x da 0,8x al 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di unpari a 1,25 euro per azione, in aumento del 67% rispetto ai 0,75 euro per azione del 2022, corrispondente ad un pay-out del 38,1% dell'utile netto consolidato.