De' Longhi in rally, gli analisti premiano i conti

De' Longhi

big degli elettrodomestici

FTSE Italia All-Share

De' Longhi

produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,78% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati del 2023 che hanno consegnato un utile a 250 milioni, in crescita del 41,1%. Proposto un dividendo di 0,67 euro per azione.Gli esperti di Equita sim consigliano "Buy" e alzano il target price a 35 euro, rispetto ai 33,64 euro delle attuali quotazioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,21 Euro e primo supporto individuato a 32,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,59.