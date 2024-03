Eni acquista azioni proprie e conclude il programma di buyback

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 4 e il 5 marzo 2024, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback, complessivamente(pari allo 0,02% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,3754 euro per azione, per unpari aSi è cosi, e, conseguentemente, il programma di acquisto di azioni proprie 2023 da complessivi 2,2 miliardi di euro come comunicato al Capital Markets Update del 23 febbraio 2023.Nell’ambito della seconda tranche, Eni ha acquistato 91.447.368 azioni proprie (pari al 2,71% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.374.993.075,27 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio, l'annullamento di 195.550.084 azioni proprie e l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie a dirigenti Eni, la Società del cane a sei zampe, al 5 marzo detiene 181.668.440 azioni proprie pari al 5,38% del capitale sociale.In Borsa, oggi, bene, con un rialzo dell'1,95%.