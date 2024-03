Garanzie "Green" e "Futuro": Gruppo BCC Iccrea e SACE sostengono transizione energetica e digitale

(Teleborsa) - Il, per il tramite della capogruppo, ehanno siglato due accordi, per altrettante, finalizzati a sostenere gli investimenti, anche da parte delle PMI, destinati in particolare alla transizione energetica ed a quella digitale. Più nel dettaglio, grazie alla sinergia tra le due realtà sopra citate, le aziende clienti del Gruppo BCC Iccrea potranno usufruire delle garanzie SACE a fronte di investimenti sostenuti sia per iniziative volte alla transizione ambientale, alla tutela dell'ambiente ed a nuove forme di mobilità sostenibili, in linea con il Green New Deal e con la tassonomia definita dall'Unione Europea; sia per iniziative strategiche, tra cui quelle volte allo sviluppo dell'azienda sui mercati globali e quelle riguardanti l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, l'imprenditoria femminile e gli investimenti in aree svantaggiate del paeseLe suddette garanzie sono dedicate alle società di capitali, con focus sulle PMI, e prevedono in particolare che l'ammontare della garanzia sia pari all'80% del valore del finanziamento per la "Garanzia Green" e al 70% per la "Garanzia Futuro".Si tratta di una, in scia a quelle già siglate in passato da entrambe le parti a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, delle conseguenze economiche negative causate dalla pandemia e degli impatti derivanti dalla crisi russo-ucraina e del conseguente rincaro dei costi energetici."Questa iniziativa, che conferma la forte sinergia che come Gruppo abbiamo sviluppato nel tempo insieme a SACE, rinnova il nostro impegno nella sensibilizzazione delle PMI verso una transizione sostenibile e digitale – ha commentato–. Il Gruppo BCC Iccrea, come attore dello sviluppo dei territori insieme alle sue BCC, amplia la collaborazione con SACE per sostenere le aziende che investono nell'innovazione e nello sviluppo ecosostenibile, pilastri fondamentali di una strategia di crescita, sia per le imprese che per i loro stakeholder"."Si rafforza la collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea per accompagnare le imprese italiane, soprattutto le PMI – ha dichiarato– nella loro transizione verso la sostenibilità e l'innovazione, al fine di ottimizzare i processi, aumentare il margine operativo e il merito creditizio, per essere sempre più competitive sia in Italia che all'estero".