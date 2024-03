Lottomatica, Barclays conferma Overweight: focus su crescita nell'online

Barclays

Lottomatica

(Teleborsa) -conferma) e) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, dopo che ieri la banca ha ospitato il CEO (Guglielmo Angelozzi) e il CFO (Laurence Van Lancker) alla Leisure & Transport Conference.Il maggiore takeaway del loro intervento è che il management èin modo organico attraverso continui miglioramenti del prodotto, oltre che grazie alla riforma delle concessioni online approvata lunedì dal governo italiano.Il management ha osservato che l'attenzione è rivolta all', all'nel settore retail e al, inclusa la definizione del percorso per realizzare sinergie sull'accordo. Tuttavia, le considerazioni per l'espansione oltre l'Italia includono il contesto normativo e le tendenze del mercato, nonché le opportunità di rialzo per l'asset, dato ciò che Lottomatica può fare con l'asset sfruttando le proprie capacità (ovvero, sinergie di ricavi e costi).