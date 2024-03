Luiss Guido Carli presenta Telescope: una bussola sulle elezioni 2024

grandi elettori Nei cosiddetti “Swing State”, entrambi i candidati non possono contare su un sostegno tale da garantirsi i 91 grandi elettori. Nelle ultime due tornate elettorali presidenziali, in alcuni Stati l’esito è stato equiparabile a un lancio di dadi, con vittorie risicate inferiori all’1% di margine.

Nei cosiddetti “Swing State”, entrambi i candidati non possono contare su un sostegno tale da garantirsi i 91 grandi elettori. Nelle ultime due tornate elettorali presidenziali, in alcuni Stati l’esito è stato equiparabile a un lancio di dadi, con vittorie risicate inferiori all’1% di margine. economia La polarizzazione del mercato del lavoro, la crescita del gap tra produttività e compenso medio dei lavoratori, l’aumento dei prezzi di immobili, benzina e generi alimentari, la crescita dei tassi di interesse, agitano le opinioni di voto. Secondo due elettori su tre, l’economia durante la presidenza Trump andava bene, mentre attualmente solo il 38% dà un giudizio positivo.

La polarizzazione del mercato del lavoro, la crescita del gap tra produttività e compenso medio dei lavoratori, l’aumento dei prezzi di immobili, benzina e generi alimentari, la crescita dei tassi di interesse, agitano le opinioni di voto. Secondo due elettori su tre, l’economia durante la presidenza Trump andava bene, mentre attualmente solo il 38% dà un giudizio positivo. immigrazione Appena il 18% degli americani dà un giudizio favorevole delle politiche messe in campo da Biden. E tra gli elettori democratici, l’approvazione dell’operato del Governo si ferma al 26%.

Appena il 18% degli americani dà un giudizio favorevole delle politiche messe in campo da Biden. E tra gli elettori democratici, l’approvazione dell’operato del Governo si ferma al 26%. fattore età L’81enne Biden viene considerato incapace di restare alla Casa Bianca dal 45% degli americani, un dato che scende al 19% se riferito al 77enne Trump. E oggi solo il 53% degli elettori democratici crede che Biden sia mentalmente lucido, un dato in continuo calo.

(Teleborsa) - Il 2024 sarà l’anno più elettorale di sempre, con oltre metà della popolazione mondiale chiamata a votare. Un anno importantissimo chesi prepara a seguire passo dopo passo con, un apposito progetto d, i comportamenti di voto e la rappresentanza democratica in Italia e nel resto del mondo. Uno spazio che sarà animato dalle analisi e ricerche del(CISE) fondato nel 2004 da Roberto D’Alimonte e diretto dal ProfessoreTelescope è stato inaugurato oggi alin occasione dell’incontro "Perché Trump può vincere ancora. I numeri, le spiegazioni, le prospettive e le lezioni per l’Italia e per l’Europa". A illustrare i motivi per cui il tycoon sarebbe eletto per la seconda volta, fondatore e già direttore del CISE. Una presentazione supportata dache ha rivelato gli, i possibili equilibri del futuro Congresso, corredati da un’analisi dei profondi cambiamenti in corso nella società americana.Alla discussione hanno partecipato anche, Università di Bologna,, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss, con la moderazione di, Direttore del Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale della Luiss.La prima puntata disarà online dasul sito del Centro Italiano Studi Elettorali e sui social, dove ogni due settimane verrà pubblicato un nuovo speciale, con contenuti inediti e di stretta attualità.La pubblicazione segue, dedicato ai più importanti appuntamenti elettorali in tutto il mondo;, con interpretazioni originali del sistema politico e dell’opinione pubblica italiana arricchiti da sondaggi esclusivi;, per presentare al grande pubblico risultati originali, e spesso inattesi, della ricerca scientifica nel campo delle elezioni, dei comportamenti di voto e della rappresentanza democratica."Telescope punta ad andare oltre il semplice data journalism, sforzandosi di arricchire con nuovi spunti il dibattito pubblico, fornire chiavi di lettura poco note e inedite e smentire interpretazioni generalmente date per scontate, nella convinzione che accademia e divulgazione possano andare di pari passo e migliorare il confronto. Perché anche nella politica c’è sempre qualcosa che non si vede a occhio nudo". ha sottolinato il Direttore del CISE De Sio.A questo e altri interrogativi ha risposto Roberto D’Alimonte, fondatore e già direttore del Centro Italiano Studi Elettorale, nel corso dell’incontro svoltosi oggi al Campus Luiss. Fra i, illustrati nello studio presentato per l’occasione dal politologo D’Alimonte, si segnalano:Più in generale, secondo i sondaggigiudicanoin cui sta andando il Paese e solo un elettore su tre approva il lavoro svolto da Biden. Per questi motivi,