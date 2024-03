MODES nomina Simon Whitehouse nuovo CEO e annuncia la nuova apertura di Londra

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di sviluppo dicon base in Italia, che ad oggi arriva a contare più di 20 negozi, tra cui l'e-commerce MODES.com, multibrand concept boutiques MODES, MINIMODES multimarca e franchising monomarca. Tra le esclusive location troviamo Milano e Parigi, oltre a tutte le altre prestigiose destinazioni resort in Italia, Francia e Svizzera. Dal 1 marzo,Ex CEO di JW Anderson (LVMH), Art Partner, Eco-Age e più recentemente di Reference Studios, oltre ad aver ricoperto ruoli di leadership presso Diesel, Matthew Williamson e Donna Karan, Whitehouse entra a far parte di MODES avendo alle spalle un'esperienza più che ventennale nel settore moda internazionale. Fautore di un'industria della moda più sostenibile, decide di fondare EBITTM - Enjoy Being in TransitionTM - un brand che ha come obiettivo quello di portare avanti il dialogo sulla salute mentale all'interno del mondo della moda, e che MODES ha lanciato in esclusiva per la Spring Summer 2024. Whitehouse continuerà a far crescere EBITTM parallelamente al suo nuovo ruolo in MODES."Sono estremamente grato ad Aldo Carpinteri e a tutto il team MODES – ha spiegato– per l'opportunità di entrare a far parte di questa azienda visionaria. Un'entusiasmante realtà omnicanale che offre una selezione esclusiva ed innovativa di brand di lusso e talenti emergenti.Sono altrettanto convinto che MODES non abbia eguali nella sua capacità di fornire ai propri brand partner un modello di business efficiente, efficace, unico. Oltre Milano e Parigi, l'imminente apertura dello store di Londra sarà un ulteriore asset che andrà a consolidare quella che è la vision di MODES: un viaggio con delle incredibili destinazioni!".Fondata nel 1971,che ora assume il ruolo di Fondatore e Presidente. Un'ulteriore ristrutturazione ha visto MODES nominare, in carica da Novembre 2023. Ercoli è stata in precedenza Buying Director di Antonioli, Milano e negli ultimi tre anni Head of Buying presso Level Shoes, Dubai."Sono lieto di annunciare il nuovo CEO alla guida di MODES, Simon Whitehouse, businessman e personaggio di spicco del panorama fashion. Sono fortemente convinto che porterà la sua notevole esperienza e il suo rilevante background, dando a MODES un contributo significativo nel raggiungimento del suo obiettivo di crescita internazionale" ha dichiaratoMODES annuncia l'apertura della sua prossima boutique a Londra, inaugurata nella seconda metà del 2024. Situato in Conduit Street, il concept store creerà un asset unico e strategico per MODES, che si conferma il primo retailer sul mercato ad avere degli store in location strategiche.La boutique londinese sarà il sesto negozio realizzato in collaborazione con lo studio di architettura di Berlino GONZALEZ HAASE – AAS, che ha contribuito a conferire un design unico ed innovativo anche alle boutique di Parigi, Milano, Porto Cervo, Forte Dei Marmi e Cagliari.