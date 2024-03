Wall Street in stand-by dopo dati macro deludenti

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi sulla parità, dopo aver digerito dati macroeconomici non brillanti: i prezzi alla produzione hanno accelerato a rialzo, risultato superiori alle attese, mentre le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,6%, meno del consensus (0,8%). Dati che non confortano in vista delle prossime decisioni della Fed. Iè poco mosso a 39.088 punti; sulla stessa linea l', che si posiziona a 5.169 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco mossi il(+0,11%) e l'(+0,15%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,46%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,18%),(+0,82%),(+0,78%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.Al top tra i, si posizionano(+1,43%),(+1,27%),(+1,16%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.