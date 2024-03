Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Aeffe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,97 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati 2023 , descritti come "deboli, leggermente distanti dalle nostre stime già caute".Per illa società ha previsto una diminuzione dei ricavi a una cifra su base annua, con un EBITDA Adj in aumento del 50-60% su base annua. Ciò dovrebbe derivare da un trend debole nella vendita al dettaglio nel primo semestre, anche in Cina, dove una certa ripresa potrebbe essere visibile a partire dal secondo semestre. D'altro canto, l'espansione dei margini dovrebbe essere il risultato della riorganizzazione ormai finalmente conclusa.Per quanto riguarda il, nonostante il contributo del nuovo designer alle collezioni FW24 presentate al Milan Fashion Show sia stato ben accolto dalla stampa, la campagna vendite è ancora in corso, e nessuna ripresa materiale nei ricavi del brand dovrebbe essere realisticamente prevista fino al 4Q.A seguito dei deboli risultati del 2023 e del messaggio cauto sul trading corrente e sulle prospettive per il primo semestre, Mediobanca ha, tagliando le stime dell'EBITDA adj 2024 e 2025 rispettivamente del 17% e del 14%. Ciò dovrebbe comportare una perdita netta maggiore sia nel 2024 che nel 2025."Suggeriamosul nome, poiché il posizionamento del marchio e le dimensioni ridotte dell'azienda potrebbero non impedire loro di essere più esposti ai fattori macroeconomici sfavorevoli - si legge nella ricerca - Più in particolare nella seconda parte dell'anno potremmo vedere alcuni primi risultati dalle azioni di razionalizzazione implementate".