Aeroporto Bologna, risultati in crescita con traffico oltre livelli pre-Covid

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con undi euro, contro i 31,1 milioni del 2022 (di cui 21,1 milioni dovuti al contributo derivante dal Fondo di compensazione). Al netto di tale contributo straordinario, l’utile del 2022 con cui confrontare il risultato dello stesso periodo del 2023 ammonta a 10 milioni di euro e la crescita è quindi del 67,5%.si sono attestati arispetto al 2022 e +15,9% sul 2019) dopo che ilcon 9.970.284 passeggeri nel 2023 (+17,4% sul 2022 e +6% sul 2019). L'EBITDA si attesta a 44,1 milioni contro un margine di 54,8 milioni del 2022 (32,9 milioni al netto del Fondo di compensazione di danni da Covid da 21,1 milioni, per un +29,4% sul 2022).Sulla base del risultato di utile netto di esercizio del bilancio separato della Capogruppo AdB s.p.a., pari a 15,9 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,264 euro per ciascuna azione ordinaria in pagamento l’8 maggio 2024 con stacco cedola il 6 maggio 2024.