Banca Profilo, CdA approva bilancio 2023 e dividendo

Banca Profilo

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato i risultati dell'esercizio 2023 annunciati in via preliminare lo scorso 8 febbraio che confermano un utileconsolidato a 12,1 milioni di euro in aumento dell'8,9%.Approvata inoltre la distribuzione di unordinario e di riserve di utili per un valore complessivo pari a 0,0155 euro per azione (payout ratio dell’84% e yield del 7,4%) così suddiviso: dividendo su utile d’esercizio 2023 pari a 0,0105 euro azione; distribuzione a valere su riserve di utili di esercizi precedenti pari a 0,0050 euro per azione.Raggiunti i principali obiettivi del Piano Industriale 2020-2023, anche con riferimento al processo di trasformazione digitale e al commitment sulla sostenibilità. Confermata la CET1 ratio al 22,3%Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha deliberato diOrdinaria e Straordinaria degli azionisti per il giorno 29 aprile 2024, e, solo occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, per deliberare fra l’altro l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.