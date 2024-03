Difesa, Commissione Ue stanzia 500 milioni di euro per aumentare la produzione di munizioni

(Teleborsa) - Laha stanziato iprevisti dalla legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP). Ciò consentirà all'industria europea della difesa di aumentare la sua capacità diportandola a 2 milioni di conchiglie all'anno entro la fine del 2025. La Commissione ha inoltre avviato il programma di lavoro per lo strumento per il rafforzamento dell'mediante appalti comuni (EDIRPA) e il quarto programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa (FED).Insieme, questi programmi dispongono di una dotazione di quasi. Le misure odierne verso il rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea sono adottate a seguito dell'adozione della prima strategia industriale europea della difesa (EDIS) e della relativa proposta di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP)."Attualmente 2 miliardi di euro sono investiti nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa, nella produzione di munizioni e negli appalti comuni. Si tratta di passi importanti per investire di più, meglio, insieme ed europei. Dimostrano il potenziale del programma europeo per l'industria della difesa recentemente proposto e contribuiscono ai nostri sforzi a sostegno dell'Ucraina. E l'UE mantiene la sua promessa di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea", ha dichiarato, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l'era digitale."La legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP) è in vigore – ha aggiunto, commissario per il Mercato interno – Stiamo investendo 500 milioni di euro in 31 progetti di difesa industriale per aumentare la produzione di munizioni. È la prima volta che utilizziamo il bilancio dell'UE per sostenere le capacità di produzione industriale nel settore della difesa. Senza precedenti. Il segnale che inviamo è chiaro: L'Europa è pronta a produrre più rapidamente e insieme come europei".