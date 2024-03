TIM, KKR: trattativa procede con successo, al lavoro per closing entro estate

TIM

(Teleborsa) - Chiudere entro l'estate:fa il punto sull'operazioneconfermando ile, di fatto, che la"In linea con quanto annunciato da TIM,conferma che le attività preparatorie, tra cui la separazione e l'organizzazione di NetCor in relazione, appunto, alla trattativa per la cessione della rete di Telecom del fondo americano."Le condizioni sospensive sono state soddisfatte o sono in pieno svolgimento ed il finanziamento, sia per la parte 'equity' che di debito, relativo alla transazione è finalizzato. Tutte le parti continuano a lavorareconclude.Alla fine di febbraio, l'ad diaveva voluto sottolineare la rilevanza dell'operazione cheE' vero – aveva spiegato Labriola – che ci separeremo e diventeremo due aziende ma saranno entrambe aziende. ServCo sarà il principale operatore e il più infrastrutturato.arà il punto di riferimento per il mercatoIeri, intanto, sono arrivate anche le parole del- ha sottolineato - utilizziamo con responsabilità e consapevolezza, ha concluso Urso a margine dei lavori del G7 Industria a Verona.