UniCredit, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

UniCredit

(Teleborsa) - Glihannoper il rinnovo del consiglio di amministrazione diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l'1,3% delle azioni ordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Vincenzo Cariello e Francesca Tondi.La lista presentata per il consiglio di amministrazione e per ilè composta da: Marco Giuseppe Maria Rigotti e Monica Petrella.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, APG Asset Management, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Epsilon SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Fineco Asset Management, Fondo Pensione BCC/CRA, Generali Asset Management SGR, Kairos Partners SGR, Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SICAV, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.