Al via la 23esima STAR Conference: 59 società quotate incontrano oltre 265 investitori

Alantra

Equita

Intermonte

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Stifel

(Teleborsa) - Oltregliper leSTAR presenti, con più diin rappresentanza di circa, di cui il 44% investitori stranieri, provenienti da 15 Paesi (tra cui Francia 10%, Germania 9%, UK 8%, Svizzera 7%, paesi nordici 3%, Spagna 2% e USA 2%) e con 90 analisti e brokers che supportano la conferenza. Sono i principali numeri della, che si svolge dal 19 al 21 marzo a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.La conferenza offre alle società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana, eccellenze del tessuto imprenditoriale del nostro Paese,con investitori nazionali e internazionali, al fine di incoraggiare un dialogo produttivo a sostegno della crescita ein termini di impatto sui mercati e sugli obiettivi raggiunti."Da oltre vent'anni Borsa Italiana facilita il dialogo tra le società STAR e gli investitori grazie a iniziative come la STAR Conference -di Borsa Italiana - Si tratta di un momento d'incontro molto atteso dalla comunità finanziaria, un'opportunità di commentare i risultati annuali e le strategie delle imprese con investitori locali e internazionali. Oggi, Borsa Italiana inserita all'interno del principale gruppo borsistico europeo, Euronext, dispone di una struttura di mercato efficiente e in continua evoluzione a favore di tutti gli operatori di mercato che possono beneficiare del più grande pool di liquidità europeo".Il segmento STAR di Borsa Italiana comprende oggiquotate, con unadi mercato complessiva di circa(dati al 29 febbraio 2024). Le società STAR soddisfano i più elevati standard di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance. Si distinguono per una chiara visione strategica, un buon posizionamento competitivo e solidi risultati finanziari.Il segmento di mercato STAR rappresenta società appartenenti a. In ordine di capitalizzazione di mercato: Industrial, Health Care, Technology, Financial, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Utilities, Real Estate, Basic Materials, Telecommunications.Le società quotate su Euronext STAR Milan chealla Conference sono: Abitare in, Aeroporto di Bologna, Alkemy, Antares Vision, Aquafil, Arnoldo Mondadori Editore, Ascopiave, Avio, B&C Speakers, Banca Ifis, Banca Sistema, Cairo Communication, Carel Industries, Cellularline, Cembre, Cementir Holding, Cy4gate, D'Amico International Shipping, Datalogic, EL.EN, Elica, Emak, Equita Group, Esprinet, Eurotech, F.I.L.A. Group, Fiera Milano, Garofalo HealthCare, Gefran, Generalfinance, Gruppo Mutuionline, IGD – SIIQ, Illimity Bank, IRCE, Italmobiliare, LU-VE Group, Marr, Neodecortech, Newlat Food, Orsero, Pharmanutra, Piovan, REPLY, Revo Insurance, Sabaf, Saes Getters, Salcef Group, Sanlorenzo, Seco, Sesa, Sogefi, Tamburi Investment Partners, Tesmec, Tinexta, TXT Group, Unidata, Unieuro, Wiit, Zignago Vetro.che sostengono l'organizzazione della Euronext STAR Conference sono:, Banca Akros, CFO Sim,, Exane BNP Paribas,, Kepler Cheuvreux,, Value Track.