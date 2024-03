Ascopiave approva nuovo piano al 2027, vede EBITDA a 139 milioni di euro

Ascopiave

(Teleborsa) - Ildi, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha, che conferma gli indirizzi strategici indicati lo scorso anno, delineando un percorso di crescita sostenibile nei core business della distribuzione gas e delle energie rinnovabili e in nuovi ambiti di attività.Nel quadriennio 2024-2027 il Gruppo prevede di realizzare un significativo volume di, per un ammontare complessivo pari a 617 milioni di euro (Scenario A), che sale a 832 milioni in caso di aggiudicazione delle gare d'Ambito (Scenario B). I fabbisogni saranno in parte finanziati attraverso i disinvestimenti nelle partecipazioni in EstEnergy ed Hera Comm.L'del Gruppo è atteso in crescita da 95 milioni di euro del consuntivo 2023 a 139 milioni al 2027 (Scenario A), che salgono a 160 milioni nel caso di ipotizzato avvio e aggiudicazione delle quattro gare di ATEM (scenario B). Rispetto al 31 dicembre 2023, l'al 2027 aumenta in entrambi gli scenari, attestandosi a 435 milioni di euro nello scenario A e a 630 milioni di euro nello scenario B.Il piano prevede una remunerazione degli azionisti attrattiva e sostenibile. In entrambi gli scenari il piano prevede la distribuzione di undi 14 centesimi per l'anno 2023, in crescita di 1 centesimo per azione negli anni successivi sino al 2027."Il piano approvato oggi dal Consiglio di Amministrazionegià indicati nel 2023, aggiornando le previsioni di miglioramento delle performance economiche alla luce dei positivi risultati conseguiti nel 2023 e dei mutamenti nei parametri macroeconomici, regolatori e di mercato registrati negli ultimi mesi", ha commentato il presidente e amministratore allegato"Il Gruppo ha aggiornato il proprio consistente programma di investimenti organici nel settore core della distribuzione gas, ove figura tra i primi operatori nazionali - ha aggiunto - Il piano conferma inoltre l'impegno di Ascopiave nella ricerca di nuove opportunità di investimento in attività sinergiche, con un profilo di rendimento stabile e rischio contenuto, allo scopo di garantire agli azionisti una distribuzione dei dividendi sicura e remunerativa. Le, anche se Ascopiave continua a guardare con attenzione alle opportunità che possono nascere in altri business infrastrutturali e regolati, valorizzando la propria presenza territoriale, in particolare nel Nord-Est".La crescita avverrà attraversoe la partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni, si legge nella nota sui conti.