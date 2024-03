Giornata memoria Covid, Mattarella: "Sfida vinta grazie a risposta coordinata"

(Teleborsa) - "richiama l’attenzione della nostra comunità sullaaffrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del Covid – 19". E' quanto affermato dal, in occasione della Giornata dlela memoria per le vittime del Covid.del nostro Paese e del mondo intero - ha sottolineato il Capo dello Stato - la crisi è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità e di comea livello globale sia stata in grado di, con l’accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l’Unione Europea"."La memoria collettiva ne è uscita segnata ed è giusto, tuttavia,ad ogni livello,, abbia consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale", ha concluso.La commemorazione delle vittime del Covid arriva a 4 anni esatti dai tragici episodi di Bergamo, quando decine di camion dell'esercito sfilarono in un clima sepolcrale per portare via le salme delle persone decedute. Era il 18 marzo 2020 e l'Italia era chiusa in un rigido lockdown che durò mesi. Per ricordare quel giorno è stata organizzata una cerimonia a Bergamo, cui interverranno il il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.