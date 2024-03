Seco, utile 2023 sale a 22,9 milioni di euro. Delega per AuCap

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso ilconpari a 209,8 milioni di euro, in crescita di 8,9 milioni di euro (+4,4%). Tale incremento è legato alla crescita dei volumi di vendita nelle aree EMEA, USA e APAC. Nel corso dell'anno, si registra un incremento dei ricavi dell'Edge computing (187,3 milioni di euro) del 3% rispetto all'anno precedente, mentre il business Clea è cresciuto del 22% rispetto al 2022, generando un fatturato nel corso dell'anno pari a 22,5 milioni di euro.L'passa da 44 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (21,9% dei relativi ricavi) a 50,6 milioni di euro (24,1% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, in crescita del 14,9%). L'passa da 20,5 milioni di euro (10,2% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2022 a 22,9 milioni di euro (10,9% dei relativi ricavi) al 31 dicembre 2023, con un incremento del 11,8%."Sono soddisfatto dei risultati del 2023, che registrando performance migliori rispetto all'andamento del settore, dimostrano la solidità del nostro business - ha commentato l'- Il nostro portafoglio tecnologico costituito da Edge computing, IoT-data analytics e soluzioni AI restituisce un valore aggiunto tangibile per il cliente e rappresenta un chiaro vantaggio competitivo per SECO. La crescita del business Clea e il controllo dei costi hanno consentito una significativa espansione della marginalità. Guardando al futuro, le soluzioni di SECO avranno un ruolo centrale nella rivoluzione eco-digitale. L'AI at the Edge rappresenta una tecnologia chiave e consentirà alle aziende di trasformare il dato generato dai device di campo in profitto. SECO èofferte dalla digitalizzazione".L'passa da un debito netto pari a 118,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a un debito netto pari a 52 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Deliberata laper il 29 aprile 2024 avente ad oggetto, tra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali, il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e, in sede straordinaria, l'attribuzione di unaal Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale per un importo massimo complessivo di"La proposta - si legge in una nota - è funzionale a dotare la società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita offerte dal mercato, tenuto conto che la precedente delega ha già avuto esecuzione per un importo complessivo pari a circa 115 milioni di euro".