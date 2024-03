Confinvest, utile netto 2023 in calo a 350mila euro

Confinvest

(Teleborsa) -ha chiuso il 2023 con un, rispetto a 0,45 milioni di euro nel 2022, con un effetto fiscaleper 132 migliaia di euro (172 migliaia di euro nel 2022)L’esercizio 2023 ha registrato unche si è attestato a 40,6 milioni di Euro (terzo fatturato record per la storia della Società) rispetto all’esercizio 2022, attestatosi a 43,1 milioni di Euro. Il canale diretto rappresenta il 78% dei ricavi. Il canale bancario rappresenta il 10% dei ricavi, mentre i canali e-commerce e Conto Lingotto® contribuiscono con una quota pari al 12%.Ilsi attesta a 2,29 milioni di euro, rispetto a 2,80 milioni di euro nel 2022.si attesta a 0,78 milioni di euro, rispetto 0,87 milioni di euro nel 2022. Il Margine Operativo Netto () si attesta a 0,56 milioni di euro, rispetto a 0,64 milioni di euro del 2022, dopo ammortamenti e svalutazioni per 224 migliaia di euro (229 migliaia di euro nel 2022) principalmente attribuibili all’ammortamento della piattaforma tecnologica andata in produzione nel corso del 2020. Ilè pari a 0,48 milioni di euro, rispetto a 0,63 milioni di euro nel 2022, dopo oneri finanziari per 77 migliaia di euro (16 migliaia di euro nel 2022).Laè cash negative per 1,32 milioni di euro; la variazione rispetto al 31 dicembre 2022 (cash negative per 0,13 milioni di euro) è principalmente attribuibile all’incremento del valore delle scorte di magazzino per circa 1,1 milioni di euro. Ilè pari a 6,19 milioni di euro, rispetto a 6,52 milioni di euro al 31 dicembre 2022, principalmente per effetto combinato di segno opposto dato dal risultato d’esercizio e dalla distribuzione del dividendo deliberato nel corso del 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la destinazione dell’Utile netto d’esercizio, pari ad 352.747 euro a “Riserva legale” fino al raggiungimento del limite legale ed a “Riserva Straordinaria” per 351.747 euro.