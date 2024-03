Corte dei Conti, Decreto PNRR riduce in modo "significativo" risorse sanità

(Teleborsa) - Il, che rimodula le spese previste dal Piano Nazionale ed include l'aggiornamento imposto dal RepowerEu,destinate agli investimenti nellaed sui programmi d'investimento regionali già avviati. E' quanto emerge dalla memoria dellasul Decreto PNRR, attualmente all'esame della Commissione bilancio della Camera."Di particolare rilievo appaiono gli interventi finanziari sul fronte della. - affermano i giudici contabili - Le norme proposte sono destinate aper investimenti del settore".La Corte dei Contidestinati alla realizzazione del programma denominato, già finanziati con il PNC, che vendonoprevisto dall’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. "", spiega la Corte, prendendo atto che "contestualmente, si dispone il riversamento alle entrate dei residui iscritti in bilancio al relativo capitolo del PNC epari a 510 milioni, utilizzando tali importi a copertura delle maggiori esigenze relative al PNRR".destinabili ad investimenti in sanità (l’aver attribuito il finanziamento delprogramma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati - sottolineano i magistrati contabili - lo spostamento comporta il. Se è vero, infatti, che al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate attribuite all’articolo 20 sono pari a 9,9 miliardi e che esse sono state ripartite tra le regioni, il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. In altre parole,a legislazione vigente,. Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili".