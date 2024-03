(Teleborsa) - "L'Unione bancaria deve ancora essere completata e in questo contesto sottolineiamo la necessità di finalizzare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) attraverso la ratifica del Trattato in tutti gli Stati membri". In vista dell'Eurosummit in programma venerdì, questo il messaggio inviato dal, in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.