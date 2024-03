GEL, utile netto 2023 in calo a 0,2 milioni

GEL

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore del water treatment quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2023 con undi Euro dai 0,7 milioni del 2022. Ial 31 dicembre 2023 sono pari adrispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (Euro 17,2 milioni).Leammontano a Euro 12,5 milioni (Euro 14,8 milioni al 31 dicembre 2022); lesi attestano a Euro 2,5 milioni (Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2022), con una incidenza pari a circa il 16% del fatturato. La, attiva nella fornitura di applicazioni e prodotti dedicati al trattamento delle acque per uso domestico e alla manutenzione di impianti residenziali, ha registrato ricavi pari a circa Euro 14,2 milioni, in lieve calo rispetto il 31 dicembre 2022 (Euro 15 milioni). La, focalizzata sulle applicazioni e strumentazioni destinate ai settori industriale, municipale, alberghiero, medicale e navale, ha realizzato ricavi pari a circa Euro 0,9 milioni in calo del 59% (Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2022).al 31 dicembre 2023, pari a Euro 1,7 milioni (EBITDA Margin del 11,1% circa) è risultato in calo del 23% rispetto ad Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2022, principalmente per la contrazione del fatturato.ammonta a Euro 0,7 milioni, corrispondente ad un EBIT Margin del 4,8% circa (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2022).Ilammonta a circa Euro 11 milioni (circa Euro 11 milioni 2022).è pari a Euro 3,6 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2022.