Gentili Mosconi acquisisce il 70% di Tintoria Comacina

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo leader nel mercato della moda di lusso, attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti naturali a servizio dei principali player internazionali del mondo luxury, ha perfezionato l'acquisizione del 70% di Tintoria Comacina, azienda della provincia di Como con più di quarant’anni di storia e una forte evoluzione.Con undi poco superiore a 3milioni di euro nell’esercizio appena concluso, Tintoria Comacina è specializzata in tintura e finissaggio di tessuti serici classici come seta crepe, raso e chiffon; miste con cachemire e lana e ancora con lurex, cotoni e nylon.interamente finanziato con mezzi propri dalla società, è stata realizzata in collaborazione con i precedenti azionisti Angelmaria Bianchi e Paolo Maggienga che mantengono una quota di minoranza - rispettivamente del 10% e del 20% - garantendo una perfetta continuità dal punto di vista della gestione di Tintoria Comacina che con l’ingresso nel gruppo Gentili Mosconi potrà beneficiare di un rafforzamento nell’operatività e nell’innovazione dei processi produttivi, oltre alla visibilità e alla creazione di importanti sinergie, nell’intento di registrare entro un paio di anni una crescita del giro d’affari.