Mediocredito Centrale approva Piano industriale 2024-2027

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione dihanno approvato, che riflette, tra l’altro, il mutato contesto macroeconomico caratterizzato dall’atteso rientro dell’inflazione e, in ambito bancario, la prosecuzione del calo della raccolta diretta e l’atteso incremento del costo del credito.Il Piano Industriale approvato, in linea con la vision del precedente ciclo di panificazione, conferma la, con particolare attenzione a quelle del Mezzogiorno, la, a cui si affiancano ulteriori servizi e prodotti, il proseguimento di un percorso di, la sostenibilità economica e patrimoniale, il sostegno agli investimenti per la twin transition e l’accelerazione del percorso di crescita delle banche commerciali, a fianco di famiglie e imprese nei propri territori di riferimento.Gli obiettivi strategici del Gruppo vedono unprevisto nell’arco del Piano, con uno stock a regime dicirca € 12 miliardi di crediti al 2027; un i, con uno stock a regime superiore ai 12 miliardi a finePiano; una a, con NPE ratio lordo inferiore al 5% nel 2027, pur in uno scenario previsionale di un aumento dei crediti deteriorati; un a, mediante interventi mirati alla sostituzione della TLTRO in scadenza con raccolta retail attraverso l’attivazione di un canale online, collocamenti senior unsecured nell’ambito di un programma EMTN e operazioni di cartolarizzazione. Confermata la declinazione di un capital plan per lo sviluppo di un livello di capitalizzazione di Gruppo con unA corredo del Piano è stato predisposto il, in cui - a fronte dello sviluppo degli impieghi e delle scadenze della raccolta in essere - sono state declinate le forme di copertura del fabbisogno incrementale, che includono, operazioni di cartolarizzazione e raccolta interbancaria. Tali azioni mirano a garantire il soddisfacimento dei requisiti regolamentari, in termini di liquidità operativa e strutturale, soddisfacendo al contempo le esigenze di economicità e di diversificazione delle fonti.