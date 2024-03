Mimit, cancellate 24.577 società cooperative non attive

(Teleborsa) - "Con l'obiettivo di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale,dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari". A stabilirlo, secondo quanto riporta una nota, il, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023."Il provvedimento, che per numero di enti coinvolti, rappresenta un passo importante per una maggiore efficacia ed efficienza nell'aggiornamento del Registro delle Imprese e dell'Albo nazionale delle società cooperative. Si tutela, così, un settore che svolge un ruolo significativo e fondamentale nel nostro sistema produttivo", ha affermatoLa norma si pone in continuità con il rispetto dei, grazie alla collaborazione dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito supporto per escludere l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari in capo agli enti ormai inattivi da almeno un quinquennio.Inoltre, la cancellazione dal Registro delle Imprese comporterà per il ministero "", si legge nella nota. Tutelate, infine, anche le posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.