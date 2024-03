Piovan, utile netto 2023 sale a 48,9 milioni euro

Piovan

(Teleborsa) -chiude il 2023 con unconsolidato pari a, in aumento di 14,1 milioni (+40,4%) rispetto al 31 dicembre 2022. Proposta di erogazione di un dividendo xpari a € 0,27 per azioneIlè pari a 570,5 milioni, inrispetto al 31 dicembre 2022 (+4,6% a parità di perimetro di consolidamento, mentreconsolidato è pari a 78,9 milioni, inrispetto al 31 dicembre 2023 (+23,6% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non ricorrenti).consolidato, escludendo gli effetti della Purchase Price Allocation di IPEG (PPA) è pari a 68,6 milioni, in aumento rispetto ai 51,9 milioni di dicembre 2022"Il 2023 è stato un altro anno da record per il Gruppo Piovan. Nonostante il contesto macroeconomico influenzato da diversi fattori di instabilità come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, la nostra performance finanziaria per l’anno ha confermato i nostri ambiziosi obiettivi", ha affermato, Presidente Esecutivo di Piovan, "a novant'anni dalla fondazione e a sessant'anni dall'ingresso dell'azienda nel settore dei polimeri, abbiamo inoltre intrapreso un percorso di semplificazione dell'architettura dei nostri marchi, con l'obiettivo di valorizzare l'identità del Gruppo Piovan sul mercato internazionale e favorire l'effettiva integrazione del nostro Gruppo".negativa che si attesta a 57,8 milioni. Escludendo gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16, la posizione finanziaria netta consolidata negativa al 31 dicembre 2023 si attesterebbe a 40,5 milioni.