Weagle presenta la nuova dashboard di gestione per i CISO

(Teleborsa) -, leader nel settore della sicurezza informatica, ha annunciato il lancio della suadi gestione progettata appositamente per i(CISO). Questa nuova piattaforma permette ai CISO di monitorare e gestire in modo efficiente i parametri di sicurezza della navigazione web dei dipendenti, offrendo un controllo completo e una maggiore trasparenza sulle attività online all'interno dell'azienda.Ciò che rende questa dashboard unica è il suo sviluppo in codesign con tre CISO di grandi aziende operanti in settori diversi, tra cui banche, industria petrolifera e gas, e elettronica di consumo. Questaha permesso a Weagle di comprendere appieno le esigenze e le sfide specifiche affrontate dai CISO in contesti aziendali complessi e ad alto rischio.La dashboard offre una serie di, tra cui la visualizzazione in tempo reale delle attività web, la gestione delle policy di sicurezza, l'analisi dei rischi e la generazione di report dettagliati. Grazie a questa soluzione, i CISO possono prendere decisioni informate e implementare misure di sicurezza più efficaci per proteggere l'azienda da minacce online.l CEO di Weagle,, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare questa innovativa dashboard di gestione, sviluppata in stretta collaborazione con esperti CISO provenienti da diverse industrie. Siamo certi che tale soluzione rivoluzionaria consentirà alle aziende di rafforzare la propria sicurezza informatica e di affrontare le sfide legate alla navigazione web dei dipendenti in modo più efficace e efficiente".La nuova dashboard di gestione per i CISO di Weagle rappresenta un passo in avanti significativo nel campo dellae promette di offrire un supporto prezioso per le aziende impegnate a proteggere i propri dati e le proprie risorse online.