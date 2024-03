Connettività Ultraveloce: Made in Genesi firma la campagna per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Teleborsa) -e la sua casa di produzionefirmano la nuova campagna di comunicazione voluta dale volta a promuovere laLa campagna, già visibile in questi giorni sulle principali emittenti italiane e sulle pagine istituzionali delè stata lanciata con il contenuto hero in forma di spot tv, spot radio e spot per il web insieme ai video shorts multi-soggetto per social e web che come contenuti hub si focalizzano sui vari campi di applicazione della nuova rete. Tra le uscite sono previste il key visual statico di campagna e le quattro multi-soggetto per digital e stampa. A curare la diffusione e la pianificazione dell’intera campagna istituzionale Waymedia, centro media indipendente di Roma, con un piano che coinvolge TV, stampa, radio, web, outdoor e social."Questa campagna ha rappresentato una sfida molto importante per la nostra agenzia, sia da un punto di vista creativo che produttivo. Il risultato è un lavoro di alto livello, molto diverso dalle campagne precedentemente realizzate. Supportarenon è solo inserire un fiore all’occhiello tra i nostri lavori ma contribuire a valorizzare un cambiamento necessario",L’iniziativa promossa dal Ministero ha come punto centrale quello die sul suo impatto nei vari ambiti della vita delle persone e delle imprese, oltre a posizionare l’Italia come il Paese dell’innovazione. Lo spot tv, per la regia di Alessandro d’Ambrosi e Santa De Santis, ripercorre, infatti,come la costruzione di strade e ponti durante l’Impero Romano, le macchine di Leonardo fino ad arrivare all’invenzione del microprocessore di Federico Faggin, padre della microelettronica."Per lo spot abbiamo scelto di avvalerci della regia d’autore di Santa De Santis e Alessandro d’Ambrosi con cui collaboriamo da diversi anni e che hanno da poco ultimato le riprese del loro film "RIP". Sotto la loro regia abbiamo già realizzato con la nostra casa di produzione Piuma Film le nostre campagne video più importanti e il cortometraggio "Medley", nato da una collaborazione con la Polizia di Stato e presentato qualche giorno fa al Cortinametraggio", sostiene"Il concept è stato costruito intorno ad un claim di forte impatto,"". Con il team creativo abbiamo ripercorso le grandi evoluzioni tecnologiche nella storia del nostro Paese e, per lanciare il tutto verso il futuro, aggiunto un payoff al logo, "l'Italia cambia con te".i. A rendere abbastanza unico nel panorama degli spot ministeriali questo lavoro, da un punto di vista stilistico, abbiamo scelto di fondere insieme animazione, girato e vfx di forte impatto. È stato bello vedere una squadra di grandi professionisti a lavoro: registi, attori, dop, screenplayer, scenografi, illustratori, animatori, vfx designer e compositore della musica, solo per citarne alcuni. Siamo riusciti a dare ad uno spot istituzionale un plus creativo importante che lo ha reso molto originale ed efficace. La nostra idea di innovazione nella comunicazione della pubblica amministrazione vuole consentire di alzare il livello delle campagne istituzionali così che possano essere apprezzate e sempre più vicine ai cittadini e alle loro esigenze", conclude