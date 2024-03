Crédit Agricole e Worldline, joint venture su pagamenti pienamente operativa a inizio 2025

Crédit Agricole

Worldline

(Teleborsa) - Dopo aver ricevuto l' autorizzazione dalla Commissione europea hanno oggi annunciato la. Laurent Bennet, Amministratore Delegato di Crédit Agricole des Savoie, è stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione e Meriem Echcherfi è stata nominata Amministratore Delegato. Ildella joint venture saràe.La joint-venture. Sfrutterà le prestazioni tecnologiche e le capacità di innovazione di Worldline, in particolare nell'area dell'accettazione, e le prestazioni di merchant acquiring del gruppo Crédit Agricole nel mercato francese, si legge in una nota. La joint venture sarà inoltre responsabile dello sviluppo commerciale di questa alleanza con gli esercenti, fornendo al contempo un sostegno attivo alle banche del gruppo Crédit Agricole.La joint venture èe sarà pertanto consolidata integralmente. Crédit Agricole detiene il 50% del capitale meno un'azione e supervisionerà la joint venture.La joint venture integrerà il. Oltre ai commercianti francesi, Worldline offrirà ai suoi commercianti internazionali l'accesso allo schema CB.Ilper lo sviluppo della joint-venture prevede: nel 2023-2024 la fase di investimento congiunto di 80 milioni di euro finanziati da Worldline e Crédit Agricole, per sviluppare prodotti e offerte e implementare la joint venture; nel 2024 la finalizzazione degli accordi commerciali, costituzione della struttura operativa, procedure normative e predisposizione di offerte dedicate e annuncio del nuovo brand; ala joint venture diventae inizia a generare fatturato e margine operativo lordo.