Eurotech, Chawla: 2024 sarà un anno di continua trasformazione

Eurotech

(Teleborsa) - "Ilverso la nostra meta del 2026: probabilmente vedremo il business Edge AIoT superare il 50% del fatturato totale, un passo fondamentale in quanto segnerà ufficialmente il cambiamento rispetto al nostro legacy business dei computer embedded customizzati". Lo afferma nella lettera agli azionistidi, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT)."La modalità di gestione run-for-cash del business embedded è passata a una seconda fase alla fine del 2023, in quanto abbiamo, per adeguarci al fatto che alcune attività legacy stanno scomparendo e non sono state sostituite da nuovi progetti embedded custom, in attesa che le nuove attività Edge AIoT si sviluppino - spiega -, dove il business embedded ha ancora un ruolo con margini interessanti, tenuto conto dell'ambiente industriale locale"."Guardando al futuro a medio termine, l'nei prossimi anni - afferma Chawla - La fusione tra IoT e Edge AI avverrà gradualmente, trasformandosi in Edge AIoT. Questa contaminazione reciproca delle due tecnologie porterà maggiori benefici, in quanto l'IoT raccoglie i dati di cui l'Edge AI ha bisogno e l'Edge AI estrae ulteriore valore dai dati dell'IoT. In ultima analisi, ciò consente di ottenere un maggiore ritorno per gli investimenti dei clienti nelle infrastrutture digitali. Una parte significativa di questa evoluzione avverrà nell'Edge, dove noi operiamo. Si tratta di un'evoluzione che richiede una maggiore cybersecurity, soluzioni più semplici da implementare e distribuire su larga scala e la necessità di gestire da remoto gli aggiornamenti dei sistemi operativi, del firmware e delle applicazioni AI installate sul campo. Questo è esattamente ciò che siamo in grado di fare e a cui la nostra trasformazione ci sta preparando".