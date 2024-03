Eurotech, nel 2023 la perdita si allarga a 3,12 milioni di euro

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha chiuso ilconpari a 93,76 milioni di euro, rispetto a 94,26 milioni del 2022 (-0,5% a cambi storici e +3,6% a cambi costanti). Considerando che nel 2022 la controllata tedesca InoNet era stata consolidata solo da settembre a dicembre, la dinamica dei ricavi al netto della controllata tedesca mostrerebbe un calo del 14,7% a cambi costanti.L'ammonta a 5,28 milioni di euro (5,6% dei ricavi), rispetto a 6,26 milioni nel 2022 (6,6% dei ricavi). Al netto dei costi non ricorrenti, l'del 2023 è stato di 5,53 milioni di euro (5,9% dei ricavi), rispetto a 7,18 milioni nel 2022 (7,6% dei ricavi). In termini didi Gruppo, il valore dei dodici mesi del 2023 è negativo per 3,12 milioni di euro (-3,3% dei ricavi), mentre era negativo per 1,62 milioni nello stesso periodo del 2022 (-1,7%) dei ricavi).Il Gruppo presenta al 31 dicembre 2023 unacon un debito netto di 20,6 milioni di euro, rispetto ad un debito netto di 14,4 milioni al 31 dicembre 2022. La variazione della posizione finanziaria netta è stata determinata prevalentemente dall'aumento del capitale circolante, correlato a sua volta dalla riduzione dei debiti fornitori.La società spiega che "ladata dagli ordini in portafoglio e dai commitment dei clienti èed è per ora inferiore rispetto a quanto si riscontrava un anno fa nello stesso periodo, in conseguenza dell'attuale preferenza dei clienti per un rilascio last-minute degli ordini". "Va sottolineato tuttavia che nelle ultime quattro settimane la dinamica di raccolta ordini è migliorata e questo lascia spazio per un miglioramento dello scenario verso la seconda metà dell'anno", viene aggiunto.