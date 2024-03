Fideuram, Cubelli: lavoro in Team nuovo modello per i Private Banker

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - “Lavorare in Team è il nuovo modello con cui interpretare la professione di. Incrediamo fortemente nelle potenzialità offerte da questa modalità di lavoro. Già oggi più di 2.000 Private Banker lavorano con questa modalità (circa il 46% dei Private Banker delle Reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments), collaborando nella gestione di circa € 31,5 miliardi di patrimoni relativi ad oltre 194 mila clienti. Sono numeri in costante crescita che certificano come il gruppo risponda a una reale esigenza delle Reti e dei suoi clienti”. Così, Condirettore Generale di FideuramPrivate Banking, durante il convegno inaugurale Anasf “” nel quadro dell’undicesima edizione di ConsulenTia 2024, il più grande appuntamento dei consulenti finanziari, in corso all’Auditorium Parco della Musica di Roma.“Proponiamo percorsi legati al lavoro in team dedicati anche ai consulenti junior, così da affiancarli ai private banker più esperti, per apprendere sul campo tutte le tecnicalità di questo mestiere – ha aggiunto il manager –. L’iniziativa, rivolta ai neolaureati e l’iniziativa New talent, destinata ai consulenti con due o tre anni di esperienza nel mondo della finanza, vanno in questa precisa direzione. Si tratta di progetti che ci permettono di incrementare la percentuale deie deiall’interno delle nostre reti e i numeri ci dimostrano che siamo sulla strada giusta: nel 2023 abbiamo inserito 400 nuovi private banker, il 30% di loro sono donne, mentre i giovani inseriti superano il 50%”.