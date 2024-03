Gruppo FS rinnova brand identity dei parking hub: presentata a Roma FS PARK

(Teleborsa) -iltrasformato in unstata presentata questa mattina - alla presenza del Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Sindaco di Roma Capitale, insieme aPresidente di FS PARK,, Amministratore Delegato FS PARK,, Presidente del Giancarlo Zema Design Group ePresidente di AIPARK - al parcheggio Roma Termini Piastragestore unico della sosta per il Gruppo FS. La società del Polo Urbano raccoglie l’eredità di Metropark che da oltreopera nella gestione dei servizi di sosta.- spiega la nota - punta ad espandere ilsu tutto il territorio nazionale nei prossimi dieci anni. Le 90 aree esistenti saranno potenziate da ulteriori spazi progettati per incentivareGlidisono concepiti e realizzati per favoriree intorno alle stazioni ferroviarie, consentendo di alleggerire il sistema della sosta nei centri urbani. Questo è possibile grazie ai collegamenti pedonali diretti dalle aree di sosta verso le banchine ferroviarie e alla prossimità dei servizi del trasporto pubblico locale.L’integrazione tracontribuisce a rendere i parking hub un punto di riferimento per le persone, un esempio di armonizzazione traPunto di forza di FS PARKquali le postazioni di ricarica per veicoli elettrici, i posti rosa e per disabili, il car sharing e l’autonoleggio, oltre che il rilevamento delle targhe, la videosorveglianza e la possibilità di accedere alle aree di sosta con il telepedaggio.La "Piastra”, opera pubblica completata nel 2021, è stata realizzata con un investimento complessivo di circa 95 milioni di euro: 79 milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 16 milioni da Grandi Stazioni Rail, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.Tra le innovazioni che rendono il parcheggio unico nel suo genere, l’utilizzo dila prima tecnologia a impatto zero pensata per migliorare la qualità dell’aria sviluppata da Anemotech. Il Pannello consente di catturare la CO2 filtrando l’area e rendendola più pulita.Con la stessa attenzione per l’accessibilità, anche gli operatori di FS PARK - conclude la nota - "