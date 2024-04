Caltagirone Editore, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha approvato ilche su è chiuso a livello consolidato con Ricavi a 116,5 milioni di euro (118 milioni di euro nel 2022). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 5,6 milioni di euro (4,4milioni di euro nel 2022). Il Risultato netto di Gruppo è stato positivo per 16,2 milioni di euro (positivo per 7 milioni di euro al 31 dicembre 2022). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 12,7 milioni di euro (58 mila euro al 31 dicembre 2022). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è pari a 435,4 milioni di euro (385,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022).L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato unper l’esercizio 2023 pari a 0,04 euro per azione in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente (0,03 euro). Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio, con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n.16 e con record date alla data del 21 maggio.L’Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazioneche resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e che sarà composto da 11 membri. Dalla lista presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro,Massimo Confortini, Fabrizio Caprara, Francesco Gianni, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro. Dalla Lista di minoranza presentata dall’azionista Michele Bacciardi in proprio e per gli azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi, è stato eletto Pierpaolo Mori.I Consiglieri Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.L’Assemblea ha poi nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026. Dalla lista presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Antonio Staffa e Dorina Casadei quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza presentata dall’azionista Michele Bacciardi in proprio e per gli azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi è stato eletto Moreno Giacomelli che assume la carica di Presidente del Collegio.