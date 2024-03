Lonza acquista sito produttivo negli USA da Roche per 1,2 miliardi di dollari

Lonza

Roche

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nella produzione a contratto di farmaci, ha firmato undailsu larga scala di prodotti biologici Genentech a Vacaville, California (USA) perL'acquisizionedi farmaci biologici su larga scala di Lonza per soddisfare la domanda di produzione commerciale a contratto da parte di clienti con prodotti commerciali esistenti e molecole attualmente in fase di commercializzazione. Lonza prevede che la domanda di capacità per i prodotti biologici commerciali rimarrà elevata nel settore CDMO man mano che nuove terapie innovative raggiungeranno l'approvazione.La società svizzera prevede diper ammodernare la struttura di Vacaville (Stati Uniti) e migliorare le capacità per soddisfare la domanda per la prossima generazione di terapie biologiche.Poiché si prevede che la transazione favorirà la crescita delle vendite, Lonza ha2024-2028. Il suo intervallo di crescita delle vendite era fissato a un CAGR dell'11-13% e ora è stato aggiornato al 12-15%. La guidance a medio termine per il margine EBITDA CORE e il ROIC rimane invariata. Rimangono invariate anche la Guidance a medio termine per il rapporto debito netto/CORE EBITDA e la traiettoria del CAPEX.