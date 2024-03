TIM si riaccende con nuovo piano Merlyn

Telecom Italia

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,92%, collocandosi tra le migliori blue chips del FTSE MIB.A dare linfa alle azioni contribuisce l'attivismo deled ha annunciato unper il rinnovo del board, entro il 28 marzo. Al mercato sembra piacere dunque l'idea di un piano per la società di telecomunicazioni ed una lista di candidati con cui entrare a far parte del consiglio.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo dell'resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,2293 Euro. Supporto visto a quota 0,2198. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,2388.