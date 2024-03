doValue annuncia potenziale aggregazione con Gardant e presenta Piano 2024-2026

doValue

(Teleborsa) -ha annunciato oggi la stipula di uncon Elliott Advisors (UK) e Tiber Investmentssulla base del quale le, con l’obiettivo di finalizzare un accordo vincolante per la potenziale transazione con Gardant. L'operaizone verrebbe, da emettere a un premio significativo rispetto all'attuale prezzo delle azioni di doValue, in seguito al quale EAUK, Tiber o società collegate arriverebbero a detenere una quota del 20% circa nel capitale di doValue.Questo passo strategico si inserisce nell’ambito del, come delineato nel nuovopresentato oggi. La transazione prevede potenzialmenteda parte di doValue e consentirebbe a doValue di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nella gestione degli NPE in Italia insieme a forti partner strategici. La transazione in negoziazione migliora il potenziale industriale e sinergico del Nuovo Gruppo con un’attesa di incremento del Cash EPS, della generazione di cassa e della solidità finanziaria del Nuovo Gruppo, rafforzandone il bilancio. Inoltre, doValue sta pianificando il rifinanziamento di tutte o parte del debito emesso. Si prevede che il Nuovo Gruppo raggiunga un rapportograzie al profilo di crescita, alla generazione di cassa e all’aumento di capitale.Negli ultimi due anni doValue ha registrato una performance resiliente, in un contesto di mercato difficile per il settore del credit servicing, che si è trovato ad affrontare negli ultimi due anni una temporanea "tempesta perfetta", con banche che godono di un’ottima salute ed una pressione significativa da parte dei mercati dei capitali sul settore. Il biennio è stato contraddistinto da un, dovuto in gran parte alla, che si è tradotto in un, grazie ai continui sforzi per assicurarsi nuovi GBV e contenere i costi, nonché alla crescita di FPS in Grecia. La, mitigando l'impatto sui ricavi della riduzione del GBV. Inoltre, doValue gode di contratti stabili e di lunga durata, con una vita residua media di 15 anni, e oltre l'80% dei ricavi previsti nei prossimi 3 anni si basa sui contratti esistenti. C'è stata anche una maggiore diversificazione con un +50% di ricavi a valore aggiunto nel 2023 rispetto al 2021 e un aumento di UTP e Early Arrears.che riflettono le attuali difficili dinamiche di mercato, con una forte attenzione all'innovazione tecnologica e all'efficientamento dei costi al fine diPer il 2024, forte focus investimenti e trasformazione, con 45 milioni di euro di costi “one-off” indirizzati all’ottenimento di 25 milioni di euro di riduzione di costi nel periodo 2024-2026, oltre al progetto doTransformation in corso che terminerà nel 2024.prevedono il raggiungimento dei seguenti risultati:al 2026 nell'intervallo 480-490 milioni di euro, di cui il 35-40% non NPL;di circa 110 miliardi di euro, con un tasso di raccolta di circa il 5,5%;nell'intervallo 185-195 milioni di euro, con un margine EBITDA di circa il 39%;nell'intervallo 140-150 milioni di euro, con una leva finanziaria nell'intervallo 2,1x-2,3x., 0,15 euro/azione nel 2025 a condizione che la leva finanziaria sia <2,8x nel 2024 e 0,25 euro/azione nel 2026 a condizione che la leva finanziaria sia <2,5x nel 2025.