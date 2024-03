Gibus, nel 2023 ricavi a 91,3 milioni di euro

Gibus

(Teleborsa) - L'esercizio 2023 disi chiude conpari a 91,3 milioni di euro, in incremento dell’8,8% rispetto a 83,9 milioni di euro nel 2022. L’ EBITDA si attesta a 14,3 milioni di euro, rispetto a 19 milioni di euro nel 2022 (EBITDA margin pari al 15,6%, rispetto al 22,6% nel 2022). Il Margine Industriale si attesta al 45,7%, rispetto al 48,7% del 2022.L’è pari a 8,1 milioni di euro, rispetto a 15,3 milioni di euro nel 2022, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 5,4 milioni di euro, in incremento rispetto a 3,1 milioni di euro nel 2022Ilè pari a 6,9 milioni di euro, rispetto a 17,5 milioni di euro nel 2022L’si attesta a 3,7 milioni di euro, rispetto a 10,3 milioni di euro nel 2022, al netto di imposte pari a 3,1 milioni di euro (7,2 milioni di euro nel 2022), le quali si attestano a un’incidenza sull’utile ante imposte in linea con la media storica.Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a euro 8.897.404,29: Euro 6.415.997,79 a riserva straordinaria; Euro 2.481.406,50 a dividendo mediante distribuzione di un, relativamente alle n. 5.008.204 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio, che verrà aggiornato alla data di stacco cedola, a valere sugli utili d’esercizio.