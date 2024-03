Web Tax, Giorgetti: "Senza intesa valuteremo modifica"

(Teleborsa) - "Ove non si dovesse addivenire ad un accordo multiralterale,. Ad ipotizzare un possibile scenario è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time rispondendo ad un'interrogazione della Lega sulla web tax."Solo la finalizzazione di una soluzione internazionale consentirà un'uniforme tassazione delle grandi multinazionali, incluse quelle digitali, evitando la frammentazione delle normative nazionali e i rischi di tensioni commerciali che possono derivare dall'attuazione di soluzioni unilaterali", ha sottolineato il ministro ricostruendo il perimetro entro il quale ci si muove.con Francia, Spagna, Regno Unito e Austria, aveva raggiunto un accordo transitorio con gli Stati Uniti sull'imposta sui servizi digitali nelle more dell'accordo internazionale. Gli Stati Uniti infatti considerano tali imposte discriminatorie e restrittive del commercio. In ragione del rinvio della conclusione dei lavori sul Primo Pilastro al giugno 2024, l'Italia e gli altri Paesi firmatari dell'accordo politico hanno convenuto di prorogarlo fino al 30 giugno 2024", ha spiegato il titolare del Tesoro."Siamo a marzo, a livello Ocse si sta lavorando intensamente per definire le questioni aperte e raggiungere un accordo complessivo sul primo pilastro che possa portare a firma della convenzione multilaterale entro il prossimo giugno, tale concertazione - ha evidenziato - appare sempre più problematica a