Crypto, Buch (BCE): "servono regole per prevenire potenziali rischi sistemici"

(Teleborsa) -data la loro limitata capitalizzazione di mercato". Ma "la storia ci insegna a essere vigilanti".Lo ha affermatopresidente del ramo di vigilanza bancaria dellanel suo intervento a una cerimonia organizzata per il suo commiato dall Bundesbank, la banca centrale tedesca sottolineando che "per i regolatori il compito coinvolge una valutazione ampia dei futuri potenziali rischi sistemici, che richiede una regolamentazione preventiva per intervenire su questi rischi"Questo implica uno stretto monitoraggio e cooperazione internazionale per chiudere le lacune regolamentari. E uno sforzo concertato per prevenire l'arbitrio delle autorità. In questa ottica la MICA (la regolamentazione sul settore elaborata dall'Unione europea, ndr) è unaIntanto, secondo un recente studio ilono 1? YouHodler, piattaforma FinTech web3, ha risposto a questa domanda attraverso, appunto, uno studio sui detentori di criptovalute che prende in considerazione le operazioni avvenute in Italia negli ultimi tre mesi. Dall'analisi effettuata emerge che il 44,5% degli investitori in cripto fa parte dei Millennials (o Generazione Y), i quali effettuano principalmente transazioni su asset come BTC (Bitcoin, 37%), ETH (Ethereum, 16%), SOL (Solana, 8%), XRP (Ripple, 5%) e SUI (Sui, 5%).