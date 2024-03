Deodato.Gallery chiude il 2023 in pareggio

Deodato.Gallery

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 10,4 milioni di euro, in crescita del 10,2% rispetto al dato al 31 dicembre 2022 di 9,4 milioni di euro. L'risulta pari a 530 mila euro, rispetto agli 1,9 milioni di euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Ilè di 5 mila euro, rispetto al dato dell'esercizio 2022, pari a 1,1 milioni di euro."Il fatturato della Deodato.Gallery è cresciuto del 10,2% a- ha commentato l'- In una precedente ipotesi di crescita del mercato le previsioni erano invero ancor più rosee. Nel 2023 sono cresciuti considerevolmente tutti i KPI di marketing nonché la percezione del brand sul mercato. Deodato Arte è oggi leader, di fatto interlocutore privilegiato, per i brand di mass market che siano alla ricerca di partner con progetti art related".L'al 31 dicembre 2023 è pari a 1,5 milioni di euro; al 31 dicembre 2022 il dato era di 882 mila euro.