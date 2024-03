doValue prosegue il rally, analisti attendono dettagli su operazione Gardant

doValue

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati,, dopo la presentazione del2024-26 e l'annuncio dell'avvio di negoziazioni in esclusiva per una. Gli analisti si mostrano cauti, affermando di avere bisogno di nuovi dettagli per esprimere un giudizio più completo sull'operazione., che conferma il target price a 2,8 euro per azione e rating Hold, parla di, in quanto prevedono il lancio di nuove linee di business per compensare un parziale calo derivante dal naturale aumento del vintage, in parte mitigato da nuovi flussi e possibili opportunità in Italia e in Grecia"., che conferma il target price a 2,5 euro per azione e rating Neutral, afferma che lain quanto rilancerebbe le prospettive di doValue nel mercato italiano integrando un importante concorrente (aumentando il GBV in Italia del 30%), garantendo contratti con primari istituti bancari e realizzando potenzialmente importanti sinergie. Inoltre, con Elliott al 20%, il gruppo assumerebbe un nuovo azionista che è anche un investitore attivo in NPL".Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,133 e successiva a 2,313. Supporto a 1,953. Il titolo è stato uno dei più venduti dell'intero listino nell'ultimo anno, con un calo superiore al 60% negli ultimi 12 mesi.