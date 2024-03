Egomnia ammessa in Borsa e subito sospesa. Achilli: primo passo di un nuovo percorso

(Teleborsa) -, società attiva nel settore ICT e fondata da Matteo Achilli, hadelle proprie azioni ordinarie (Codice ISIN IT0005586497 e ticker EGN) su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale ()."Dal 2018 Egomnia ha intrapreso un percorso di crescita che l'ha portata a ricevere importanti riconoscimenti a livello italiano ed europeo - ha commentato- Il debutto nel segmento professionale dell'Euronext Growth Milan rappresenta ilnella storia dell'azienda in linea con la nostra visione di lungo periodo di crescita e sviluppo".La campanella a Palazzo Mezzanotte è in programma il 26 marzo, anche se le contrattazioni non partiranno in quella data. Borsa Italiana, contestualmente all'ammissione, ha infattidelle azioni Egomnia per il flottante limitato, che non rispetta il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.Se il flottante è compreso, Borsa Italiana dispone infatti l'ammissione e la contestuale sospensione. Se trascorronosenza che tale requisito sia soddisfatto Borsa Italiana dispone la revoca.Egomnia arriva a Piazza Affari con unadi circa 2,3 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aversolamente 210 mila euro in un collocamento privato riservato a 29 investitori effettuato a marzo 2024. Ildelle azioni è fissato a 0,50 euro, mentre il flottante è all'8,99% (escluse le azioni a voto plurimo).La società "valuterà in futuro, anche sulla base delle condizioni di mercato,per un eventuale passaggio sul segmento Euronext Growth Milan", si legge in una nota.