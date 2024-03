ESMA multa Scope Ratings con 2,2 milioni di euro per violazioni del conflitto di interessi

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), haper violazioni del Credit Rating Agencies Regulation (CRA Regulation). L'ESMA ha riscontrato che l'agenzia di rating tedesca non ha rispettato i requisiti del regolamento CRA sulla, si legge in una nota. Questa constatazione è il risultato di "e violazioni specifiche degli obblighi in materia di conflitto di interessi previsti dal regolamento CRA"."Scopein termini di prevenzione di potenziali conflitti di interessi - ha dettodell'ESMA - L'ESMA pone la tutela degli investitori e il perseguimento di mercati stabili e ordinati al centro della sua missione. L'incapacità delle agenzie di rating del credito di identificare, prevenire e gestire adeguatamente potenziali conflitti può compromettere il corretto funzionamento dei mercati e creare danni agli investitori"."Attraverso il suo ruolo di vigilanza, l'ESMA continuerà a concentrarsi nel, comprese quelle relative ai conflitti di interessi", ha aggiunto.Leoggetto della sanzione riguardano specificamente: carenze strutturali nelle politiche e procedure di Scope, nei meccanismi di controllo interno e nelle disposizioni organizzative e amministrative; due ulteriori violazioni specifiche relative al fallimento di Scope legato ad un potenziale conflitto di interessi riguardante un particolare soggetto; e di indicare nella relazione di rating finale la fornitura di servizi accessori a un'entità valutata.Tutte le violazioni sono risultate essere "il risultato dida parte di Scope", viene sottolineato.